İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun yürürlükte
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İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:27
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı
ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun yürürlüğe girdi.
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