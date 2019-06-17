İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
1 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması ve sözleşmeli öğretmenlerin tayin işlemlerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:48
Grup Başkanvekili Muş
, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması ve sözleşmeli öğretmenlerin tayin işlemlerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
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