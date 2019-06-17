Son Dakika Haberleri: İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
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İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması ve sözleşmeli öğretmenlerin tayin işlemlerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması ve sözleşmeli öğretmenlerin tayin işlemlerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:48 
Muş, AK Parti
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