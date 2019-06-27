İlkokula başlama yaşını belirleyen Kanun teklifi kabul edildi
1 saat önce
İlkokula başlama yaşını belirleyen Kanun teklifi kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:34 Kaynak: İHA
İlkokula başlama yaşını belirleyen Kanun teklifi kabul edildi.
Bazı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık
tarihinde 72 ayı dolduran çocukların kaydı yapılacak.
Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık öğrenci olarak kayıt olabilmek için, en az ortaokul veya imam hatip ortaokul mezunu olma ve bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olma şartı aranacak.
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