İlkokula Kadar Hiç Ayakkabı Giyemedim"

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, "Ben ilkokula kadar hiç ayakkabı giyemedim. Kara lastik giydim ama içerisinde çorap yoktu. 5 kilometre yol yürüyerek, okulumuzun sobasını kendimiz yakardık. Biz bu günleri yaşayarak bugünlere geldik." dedi. Vali Bilgin
, Kayalı
Kampüsü'nde düzenlenen "9. Kariyer Günleri" programında, annesinin vasiyeti üzerine avukatlık mesleğini bırakarak, mülki idare amirliği görevlerine başladığını söyledi. Türkiye
'nin birçok ilinde görev yaptığını belirten Bilgin, konuşmasını, hayatından kesitler vererek sürdürdü.
Hayatı boyunca birçok hüzne, sevince ve yokluğa tanıklık ettiğini belirten Bilgin, bir bireyin sadece üniversite okumasının ve eğitim almasının yeterli olmadığını vurguladı.
Hayatı anlamak için yaşanması gerektiğini dile getiren Bilgin, "Hayatta yaşadıklarınız tecrübelerinizdir. Eğer acı bir şey yaşamıyorsanız, zorluk çekmiyorsanız, acının anlamını ve zorluğu bilemezsiniz. Bu nedenle de hayatınızda karşılaştığınız tüm sorunlara çaresiz kalırsınız. Ben ilkokula kadar hiç ayakkabı giyemedim. Kara lastik giydim ama içerisinde çorap yoktu. 5 kilometre yol yürüyerek, okulumuzun sobasını kendimiz yakardık. Biz bu günleri yaşayarak bugünlere geldik." diye konuştu.
Bilgin, bu mesleği seçtiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:
"Kendimize değil, önce çevremize faydalı olmalıyız. Eğer ülkeye, ailenize, çevrenize faydanız yoksa o milletin unsuru bile değilsiniz bana göre. Bu tabii benim anlayışım. Sizin dışınızdakilere ne kadar fayda sağlarsanız, o kadar insansınız. Bakın, ailenize, çocuklarınıza demiyorum. Birinci kural hayatta sizden başlarına yaralı olmak. Ben bu nedenle bu mesleği seçtiğim için çok mutluyum.
Türkiye ile dünyayı karşılaştırmak için öncelikle bulunduğunuz ülkenin değerini anlamanız gerekiyor. Bugün dünyadaki yaklaşık 100 ülke bizim 1930'lu yıllarımızı yaşıyor. Elektrik yok, su yok. İsmini duymadığınız birçok ülke vardır. Bizim köylerimiz onların şehirlerinden çok daha iyi şartlarda."
Konuşmaların ardından öğrenciler Vali Bilgin'e sorular yöneltti.
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
, Vali Bilgin'e plaket takdim etti.