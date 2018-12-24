Son Dakika Haberleri: İlkokula Kampanyayla Kitap Toplandı

İlkokula Kampanyayla Kitap Toplandı

1 saat önce

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan Kitap Toplama Kampanyası ile toplanan 800 kitap ile 2 kitaplık Suluköy İlkokuluna verildi.

İlkokula Kampanyayla Kitap Toplandı, System.String[]
Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan Kitap Toplama Kampanyası ile toplanan 800 kitap ile 2 kitaplık Suluköy İlkokuluna verildi.

Malatya Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan Kitap Toplama Kampanyası ile minik öğrencilerin yüzleri güldürüldü.

Kırsal mahallelerde bulunan okulların kitaplar açısından yetersizliğini gidermek için 800 kitap ve 2 kitaplık Suluköy İlkokulu'na teslim etti.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyesi Muhammed Çobanoğlu, lise ve üniversite öğrencilerine kitap okumayı aşılamak, teşvik etmek amacıyla düzenli okuma programları düzenlediklerin bildirdi.

İlkokul öğrencilerine de okuma alışkanlığı kazandırmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Çobanoğlu, "Yaptığımız bütün çalışma ve organizasyonlarında bizlerden desteğini esirgemeyen, kitapların ve okumanın önemini ve yaygınlaşmasını destekleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a ve kitap temini noktasında bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suluköy İlkokulu Müdürü Veysel Göçer de okula verilen kitaplar için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:43 Kaynak: AA

Kent Konseyi, Malatya, Güncel
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