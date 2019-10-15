İlkokulda deprem, personel tahliye ve yangın tatbikatı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda deprem, personel tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.



Yapılan tatbikat öncesi okul personeli ile bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini belirten Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu," Afetlere Hazırlık Kulübü Danışman Öğretmeni Deniz Karayiyen nezaretinde gerçekleştirilen tatbikatta ilk olarak deprem olduğu varsayılarak, deprem anında yapılması gerekenler canlandırıldı. Sonrasında ise 175 öğrenci ve 12 personel 75 saniye gibi kısa bir sürede başarılı bir şekilde okuldan tahliye edildi. Binada mahsur kalan öğrenciler ise itfaiye personeli tarafından kurtarıldı. Tahliye sonrası Acil Toplanma Alanı'nda toplanan öğrencilere Hisarcık İtfaiyesi tarafından yangın anında neler yapacakları, yangın tüpü kullanımı ve yangın söndürme uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatın başarılı geçmesine katkılarından dolayı Hisarcık Belediyesi İtfaiyesine, programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA