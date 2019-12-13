İlkokulda 'dürüstlük manavı' açıldı - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir ilkokulun koridorunda 'Dürüstlük manavı' açıldı. Manava gelen öğrenciler istedikleri meyveyi alıp, kumbaraya istediği parayı atıyor. Okul yönetimi, manavdan elde edilecek geliri de yetim öğrencilere harcayacak.

Yenişehir Mahallesi'nde 1200 öğrencisi bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda okul idaresi yerli malı haftasında farkındalık oluşturma kararı aldı. Bu doğrultuda koridora kurulan ve adına 'Dürüstlük Manavı' adı verilen bölüme sepetlerle meyveler bırakıldı. Elma, mandalina, portakal, nar ve kivi gibi meyvelerin bulunduğu manavda öğrenciler teneffüste geliyor. İstedikleri meyveden alan öğrenciler, istedikleri parayı da meyve kasalarının yanındaki kumbaraya atıyor.