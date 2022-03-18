İlkokulda güvenlikçi genç kızı kaçıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İlkokulda güvenlikçi genç kızı kaçıran zanlı tutuklandı

18.03.2022 10:15

İlkokulda güvenlikçi genç kızı kaçıran zanlı tutuklandı Adana'da bir ilkokulda çalışan özel güvenlik görevlisi genç kızı silah zoruyla kaçıran zanlı tutuklanırken, otomobili süren zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Adana'da bir ilkokulda çalışan özel...

İlkokulda güvenlikçi genç kızı kaçıran zanlı tutuklandı

Adana'da bir ilkokulda çalışan özel güvenlik görevlisi genç kızı silah zoruyla kaçıran zanlı tutuklanırken, otomobili süren zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

ADANA - Adana'da bir ilkokulda çalışan özel güvenlik görevlisi genç kızı silah zoruyla kaçıran zanlı tutuklanırken, otomobili süren zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Mart günü Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hilal İ. isimli özel güvenlik görevlisi 14 Mart günü çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokuluna geldi. Mesaisine başlayan Hilal İ.'nin çalıştığı okulun önüne bir süre sonra siyah renkli bir otomobil geldi. İçinden inen ve Hilal İ.'ye platonik aşık olduğu öne sürülen Enes A. okula girerek genç kızı kaçırmak istedi. Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı ancak ayağı takılarak yere düştü. Bunun üzerine Enes A., Hilal İ.'yi tutup tabancasını çekerek onu götürmeye başladı. Şahıs okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.'yi otomobile bindirdi. Zanlı kendilerini bekleyen Hıdır Can S. birlikte güvenlik görevlisi Hilal İ.'yi kaçırdı. Bütün bu olanlara okulun bahçesinde top oynayan öğrenciler de şahit oldu.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalar sonucu olayın ertesi günü zanlı genç kızı bıraktı ancak kendi teslim olmadı. Polis zanlıyı ve ona yardım eden arkadaşını yakalamak için kızın teslim edildiği Barbaros Mahallesi'nde çalışmasını artırdı. Yapılan bu çalışmalarda iki zanlı mahallede yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü. Enes A.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, "Hilal İ. ile 9 yıldır sevgiliyiz. Konuşmak için okuldan ayrılmıştık. Ben tabancayla ateş açmadım. Biz yakında evleneceğiz" dediği öne sürüldü.

Olay günü otomobili kullandığı tespit edilen Hıdır Can S.'nin ise "Enes A. arkadaşım olur. Olay günü yanıma gelip 'ben alkollüyüm bir yere gideceğim beni götürür müsün' dedi ben de ona yardım ettim" şeklinde ifade verdiği iddia edildi.

Hilal İ. ise iki şüpheliden de şikayetçi olmadı. İşlemleri tamamlanan Enes A. ve Hıdır Can S. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Enes A. tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlkokulda güvenlikçi genç kızı kaçıran zanlı tutuklandı
İlkokulda güvenlikçi genç kızı kaçıran zanlı tutuklandı
İlkokulda güvenlikçi genç kızı kaçıran zanlı tutuklandı

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Güvenlik Görevlisi, Yavuzlar Mahallesi, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlkokulda güvenlikçi genç kızı kaçıran zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkokulda güvenlikçi genç kızı kaçıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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