Okuldaki turşu etkinliğinde yanan küçük çocuğun tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Okuldaki turşu etkinliğinde yanan küçük çocuğun tedavisi sürüyor

19.10.2022 15:03

Okuldaki turşu etkinliğinde yanan küçük çocuğun tedavisi sürüyor Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doktoru Yeliz Kart: "10-15 gün hastanede kalacak, genel durumu iyi" Baba Mehmet Ali Sarpdağ: Okulda sıcak su ile turşu yapıyorlarmış sürahinin sapı kırılınca su dökülmüş" Isparta'da turşu yapma...

Okuldaki turşu etkinliğinde yanan küçük çocuğun tedavisi sürüyor

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doktoru Yeliz Kart:

"10-15 gün hastanede kalacak, genel durumu iyi"

Baba Mehmet Ali Sarpdağ: Okulda sıcak su ile turşu yapıyorlarmış sürahinin sapı kırılınca su dökülmüş"

ISPARTA - Isparta'da turşu yapma etkinliği sırasında üzerine dökülen kaynar su sebebiyle vücudunda yanıklar oluşan küçük Mehmet'in 10-15 gün daha hastanede kalacağı bildirildi. Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doktoru Yeliz Kart, " Mehmet, 10-15 gün hastanede kalacak, genel durumu iyi" dedi.

Olay, Isparta'da bulunan bir ilkokulun ana sınıfında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerle turşu hazırlama etkinliği sırasında öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı koptu ve o sırada masada bulunan Mehmet Ali Sarpdağ'ın üzerine döküldü. Olay sonrası çocuk ambulansla önce Isparta Şehir Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çocuk Cerrahi Bölümü'nde tedavi altına Mehmet Ali'nin vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan baba Bayram Sarpdağ "Okulda sıcak su ile turşu yapıyorlarmış sürahinin sapı kırılınca su dökülmüş o sırada masadaymış öğretmenleri öyle dedi. Bende hastaneye geldim öyle öğrenmiş oldum. Üzüldüm doktorlarımıza teşekkür ederim ellerinden geleni yaptılar" dedi.

Durumu iyi

Mehmet Ali Sardağ'ın tedavisini sürdüren Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doktoru Yeliz Kart ise hastanın geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu dile getirerek " hastamız 6 yaşında erkek hasta. İki gün önce üzerine sıcak su dökülmesi sebebiyle hastanemize başvurdu. Vücudunda yüzde yirmi beş, otuz oranında 2'nci derece yanıklar mevcut acil serviste yapılan müdahale sonrası yatırıldı. Bugün pansuman için ameliyathaneye aldık hastamızın pansumanlarını yeniledik. Şuan genel durumu iyi tedavimiz 10-15 gün kadar hastanede devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Isparta, Çocuk, Baba, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Okuldaki turşu etkinliğinde yanan küçük çocuğun tedavisi sürüyor - Son Dakika

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