Son Dakika Haberleri: İlkokulda "kumru hassasiyeti"
Son Dakika Güncel İlkokulda 'kumru hassasiyeti'

İlkokulda "kumru hassasiyeti"

7 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir ilkokulun toplantı salonundaki projeksiyon cihazının üzerine yuva yapan kumru ve yavrularına zarar gelmemesi için etkinliklerin yeri değiştirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir ilkokulun toplantı salonundaki projeksiyon cihazının üzerine yuva yapan kumru ve yavrularına zarar gelmemesi için etkinliklerin yeri değiştirildi.

Kadirli İMKB İlkokulu öğretmen ve idarecileri, yaklaşık 3 ay önce, üçüncü kattaki toplantı salonunun açık penceresinden giren bir kumrunun, projeksiyon cihazı üzerine yuva yaptığını ve burada kuluçkaya yattığını fark etti.

Kumrunun kuluçka döneminde zarar görmemesi için hassasiyet gösteren okul idaresi, toplantı ve etkinliklerin bazı boş sınıflarda yapılmasını kararlaştırdı. Kumru, yaklaşık 3 aydır kullanılmayan toplantı salonunda yumurtalarından çıkan iki yavrusuna bakmaya başladı.

Okul idarecileri de bu süreçte kumru ve yavrularını, aç kalmamaları için zaman zaman su ve ekmek kırıntılarıyla besledi.

"Onlar ekosistemin parçası olacağı için mutluyuz"

Okulun müdür yardımcısı Mehmet Demircioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun toplantı salonundaki projeksiyon cihazının üzerine yuva yapan kumruyu yaklaşık 3 ay önce fark ettiklerini söyledi.

Kumru ve kuluçkadan çıkan yavruların zarar görmemesi için dikkat gösterdiklerini anlatan Demircioğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle yaklaşık 3 aydan bu yana misafirimiz olan kumru ve büyüyen yavrularına sahip çıkmaya çalıştık. Suyunu veriyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Toplantılarımızı okulun diğer bölümlerinde yapıyoruz. Kuşlarımız da bu 3 aylık süreçte büyüdü, uçmaya hazırlar. Onlar ekosistemin parçası olacağı için mutluyuz fakat öğrencilerimizle beraber kuşlarımızdan ayrılacağımız için üzgünüz. Kuşlarımız gittikten sonra toplantı ve etkinliklerimize burada devam edeceğiz."

"Eğitim yuvamızda kumrularımıza sahip çıkıyoruz"

Okul aile birliği başkanı Ayşe Çözeli, kumrulara özenle baktıklarını belirterek "Eğitim yuvamızda kumrularımıza sahip çıkıyoruz." dedi.

Öğrenci velisi Selçuk Yiğit de kumrulara gösterilen hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlkokulda kumru hassasiyeti

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:27 Kaynak: AA
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