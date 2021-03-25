"İlkokulda obezite oranı yüzde 9.9" - Son Dakika

Önlenebilir ölümler arasında sigaradan sonra ikinci sırada obezitenin yer aldığını ifade eden Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, çocukluk çağı obezitesi sayısının her geçen gün artarak önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti. Dr. Elkin, "İlkokul 2'nci sınıf çocuklarında fazla kilolu olma oranı yüzde 14.6, obezite oranı ise yüzde 9.9" diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, çocukluk çağı obezitesi hakkında açıklamalarda bulundu. Çocukluk çağı obezitesi sayısının tüm dünyada gün geçtikçe arttığını belirten Dr. Elkin, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı yüzde 19,6 olarak görülüyor. Türkiye Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (COSI-TUR) 2016 yılı verilerine göre ise ilkokul 2'nci sınıf çocuklarında fazla kilolu olma oranı yüzde 14.6, obezite oranı yüzde 9.9" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 2 SAATİ AŞILMAMALI"

Uyku süresi kısaldıkça obezite yüzdesinin arttığını söyleyen Dr. Elkin, "Bu nedenle çocuklara ilk 2 yaşta televizyon, tablet, cep telefonu, bilgisayar seyrettirilmemesi, 2 yaşından sonra ekran maruziyetinin günde 2 saati aşmaması, televizyon ve ekran karşısında yemek yenmemesi ve çocukların odasında televizyon, cep telefonu ve tablet bulundurulmaması önemli" şeklinde konuştu.

"PSİKOLOJİK SORUNU DA BERABERİNDE GETİRİR"

Çocukluk çağı obezitesinin sadece çocukluk çağı içinde sınırlı kalmadığını belirten Dr. Elkin, "Çoğu ileride yaşamlarına obez erişkinler olarak devam edebilir. Obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, osteoporoz ve bazı kanser türlerine neden olur. Bireylerde sadece biyolojik değil birçok psikolojik sorunu da beraberinde getirir. Bu nedenle sağlıkçılar olarak önceliğimiz obezite geliştikten sonra tedavi etmek değil, bebeklik çağından hatta anne karnındaki prenatal dönemden başlayarak alınacak koruyucu önlemlerle obezitenin gelişmesinin önlenmesidir" dedi.

Dr. Elkin konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Çocukluk ve adelosan çağı obezitesinin önlenmesinde bireysel, aile, okul ve toplum temelli önlemlerin hepsi çok önemlidir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının edinilmesinde ve çocuğun fiziksel aktivitesinin sağlanmasında aileye, özellikle de anneye çok büyük görevler düşmekte. Obeziteden korunmada yalnızca çocuk için değil tüm aile bireyleri için sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığının oluşturulması gerekiyor. Ebeveynler beslenme ve fiziksel aktivite açısından çocuklar için iyi birer rol modeli olmalı. Okul çağı çocukları ve gençler için sağlıklı okul çevresi, sağlıklı beslenme okuryazarlığı ve fiziksel aktivite rehberleri oluşturulmalı. Obezitenin önlenmesi toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli."