Son Dakika Haberleri: İlkokulda Öğrencinin Yapıştırıcı Şakasıyla 25 Arkadaşı Hastaneye Kaldırıldı (2)

İlkokulda Öğrencinin Yapıştırıcı Şakasıyla 25 Arkadaşı Hastaneye Kaldırıldı (2)

1 saat önce

ÖĞRENCİLERİN SAĞILIK DURUMU İYİYiyecekleri ve içeceklerine sıvı yapıştırıcı sıkılması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 25 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İlkokulda Öğrencinin Yapıştırıcı Şakasıyla 25 Arkadaşı Hastaneye Kaldırıldı (2), System.String[]
ÖĞRENCİLERİN SAĞILIK DURUMU İYİ

Yiyecekleri ve içeceklerine sıvı yapıştırıcı sıkılması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 25 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'ndeki İhsan Dikmen İlkokulundan  mide bulantısı şikayetiyle 25 öğrenci 112 ekipleri tarafından Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi  çocuk acil servisine taşınmıştır. Çocukların genel durumları iyi olup, hastanemizde takipleri yapılmaktadır" denildi. Sınıf arkadaşlarının dışlayıp konuşmadığı iddia edilen öğrenci Z.N.'nin (10) kalem kutusunda getirdiği sıvı yapıştırıcıyı, teneffüste arkadaşlarının yiyeceklerine ve içeceklerin sıktığı öne sürüldü.  

Berktuğ ÖNCÜ- Serkan AKKUŞ/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:19 Kaynak: DHA

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