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İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti - Son Dakika

İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti

30.11.2021 12:35

Kartal'da bulunan bir ilkokulda 7 yaşındaki kız çocuğunun, bahçeye giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi. Kız çocuğunun ailesi durumu öğrenince soluğu polis merkezinde aldı. Okul önünde toplanan veliler, binanın güvenlik kamera görüntülerini izleyemediklerini söyleyerek olayın aydınlatılmasını istedi.

Kartal'da bulunan iköğretim okulunda geçen cuma günü iddiaya göre bahçeye giren kimliği belirsiz bir erkek, ikinci sınıfa giden 7 yaşındaki E.A isimli kız çocuğunun yanına yaklaştı. Şüpheli, önce kız çocuğunun saçını okşadı ve onu yanına çağırdı. Kız çocuğu ise korkarak şüpheliden uzaklaştıktan sonra durumu öğretmenine anlattı.

Kızının davranışlarından şüphelenen Gönül A., yaşananları öğrendikten sonra Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Gönül A. ve diğer öğrenci velileri ise bugün Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek soruşturmayla ilgili bilgi aldı. Okulun güvenlik kamera görüntülerinin yönetim tarafından kendilerine gösterilmediğini söyleyen veliler, ilkokul önünde toplanarak okul müdürünü protesto etti.

İlkokulda taciz iddiası! Öfkelenen veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti

"HANGİ VELİ DAYANIR BUNA"

7 yaşındaki kız çocuğunun annesi Gönül A., "Okulda cuma günü bir olay oldu. Benim kızım el tacizine uğradı. Akşam duyuyorum kızımdan böyle bir olay olduğunu. Biri benim kızımı yanına çağırıyor Gel diye. Benim kızım istemeyince parmaklarıyla kızımı çağırıyor. Ben cumartesi günü okula geliyorum. Benden önce Zuhal öğretmenimiz geliyor durumu anlatıyor. Müdür bey duymamış gibi davranıyor. Ben polis arkadaş ile içeri giriyorum. Bana kamerayı göstermiyor. Polis getirmeyin okula diyorlar. Hangi veli dayanır çocuğunun burada taciz görmesine. Neden veliyi aramıyor bunu duyunca. Gel böyle bir olay olmuş, öğretmen bize belirtti diye" dedi.

İlkokulda taciz iddiası! Öfkelenen veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti

"BENDEN SONRA KAMERA SİSTEMLERİNİ DÜZELTTİRİYOR"

Olayın okulun içinde merdivenlerin olduğu yerde olduğunu söyleyen Gönül A., Bana 'Kameralar bozuk' diyor. Cumartesi geliyor kamera sistemlerini değiştiriyor, oynuyor kameralarla. Ben şikayetçiyim. Güvenliğin kıyafetleri yok. Elini kolunu sallayan giriyor. Ben nereden bileyim adamın birisinin tekrar aynı şeyi yapmayacağını. Ben korku içinde yaşıyorum. Lütfen duyarlı olalım. Ben çocuğumu aldım karakola götürdüm, çocuk büroya. Çocuğum orada konuştu. Bana 'Pazartesi gel kamera sistemine bakarız, o zaman kim olduğunu çıkarırız' dedi. Ben bugün geldim neden göstermiyor. Benden sonra kameracı arkadaşları çağırıp kamera sistemlerini düzelttiriyorsun. Her şeyi kapatmaya çalışıyorsun. Kızımın ağzından laf aldım. 'Anneciğim ne oldu olayı anlatır mısın' dedim. Çocuğum bana, 'Anneciğim korkma sakın, bir yaşlı amca geldi saçımı okşadı, yanıma yaklaştı gel' diye. Sonra parmaklarıyla beni çağırdı' dedi. Güvenliğin sertifikası yok diye konuştu.

İlkokulda taciz iddiası! Öfkelenen veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ HİÇBİR TEDBİR ALINMIYOR"

Okul önüne gelen başka bir veli ise, "Kızım bu okulda okuyor. Gruptan mesajları gördüm. Bir çocuğun tacize uğradığını öğrendim. Gelip, 'Neden bu ihmal oldu, kamera görüntüleri nerede' dedim. Kamera görüntüsü diye bir şey yok. Güvenlik yerinde değil, tamamen ihmal var burada. Okulla alakalı devletin her türlü yardımı yapmış olmasına rağmen velilerden para istiyorlar sürekli. Ama çocukların güvenliğiyle ilgili hiçbir tedbir alınmıyor. Biz çocuklarımızın okulda güvende olduklarını bilmeyeceksek okula nasıl gönderebiliriz. 7 yaşındaki küçücük bir çocuk korkarak tedirgin olarak polise ifade vermek zorunda kalıyor. Şimdi o çocuğun pedagojik bir süreçten geçip destek alması gerekecek" şeklinde konuştu.

İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti

Protesto, Kartal, Polis, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkokulda taciz iddiası! Veliler okul önünde toplanıp müdürü protesto etti - Son Dakika
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