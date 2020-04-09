İlkokulda üretilen siperli maskeler hastaneye teslim edildi - Son Dakika

Tokat Yeşilyurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir ilkokulda üretilen 40 yüz siper maske ilçe hastanesine teslim edildi.

Şehit Şemsettin Bey İlkokulu öğretmenleri okullarında 40 siper maske üretti.

Üretilen maskeler ilçe hastanesine teslim edildi.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdür Nihat Aymak, yaptığı açıklamada, "Okulumuz öğretmenlerimizin bu güzel çalışmaları kapsamında Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanemize 40 siper maskelerimizi teslim ettik, Almus Devlet Hastanesine 25, Sulusaray İlçe Hastanesine 10 ve Tokat'ın girişinde bulunan polis kontrol noktasına da 5 maske verildi." dedi.