İlkokulda Yangın Paniği
1 saat önce
İlkokulda yangın paniği Dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye sevk ediliyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir ilkokulda yangın çıktı.
İlkokulda yangın paniği
Dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye sevk ediliyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da bir ilkokulda yangın çıktı.
Öğrencilerin deste olduğu sırada orta katta çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle çok sayıda öğrencinin dumandan etkilendiği ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Yangın haberini alan öğrencilerin aileleri de okula akın etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:30 Kaynak: İHA
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