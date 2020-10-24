İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor - Son Dakika

İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor

24.10.2020 08:21
İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor, System.String[]

KONYA'da ilkokuldan beri aynı okullarda eğitim gören 19 yaşındaki çift yumurta ikizi Büşra ve Berna Poçan, üniversiteyi de aynı okulda okuyor.

KONYA'da ilkokuldan beri aynı okullarda eğitim gören 19 yaşındaki çift yumurta ikizi Büşra ve Berna Poçan, üniversiteyi de aynı okulda okuyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bu yıl kazanan Poçan kardeşler, mezun olduktan sonra da aynı hastanede görev yapmayı arzuladıklarını belirterek, "Bugüne kadar aynı okullarda okuduk. Birbirimizi hep destekledik. Bu ikizliğin verdiği güç. Gerçekten güzel bir şey ve bu güçten destek alarak başarımızı elde ettik. Dershaneye gitmeden de üniversiteyi kazandık' ifadelerine yer verdiler.

Altınekin ilçesinde oturan çiftçi bir aile olan Mustafa ve Sümeyye Poçan çiftinin büyük kızları Beyza Poçan, Beyazıt Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğrenim görüyor. İlkokuldan beri aynı okullarda eğitim gören çift yumurta ikizleri olan kızları Büşra ve Berna ise geçen yıl Selçuk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 1 yıl boyunca evlerinde üniversiteye hazırlanan ikiz kardeşler, bu yıl Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan iki kardeş, mezun olduktan sonra da aynı hastanede görev yapmayı planlıyor.

'DÜZENLİ VE DİSİPLİNLİ ÇALIŞTIK'Eğitim hayatları boyunca sürekli birbirlerini desteklediklerini belirten ikizlerden Berna Poçan, şunları söyledi: "Düzenli, disiplinli, planlı çalıştık. Bol bol deneme sınavı çözdük. Çok konu eksiğimiz yoktu. Birbirimizi hep motive ettik. Benim yapamadığımı Büşra, Büşra'nın yapamadığını da ben yapardım. Çok yoğun ve yorgunduk. Ders çalışmak için sabah erken kalkardık ve gece geç saate kadar ders çalışırdık. Bir şekilde birbirimizi motive ediyorduk. Çünkü bu kısa bir süreçti ve bitecek diye düşünüyorduk. Hep hedefimize odaklanmıştık. O yüzden tatlı bir yorgunluktu. Ben matematikte iyiysem, Büşra da fizikte iyiydi. Sürekli birbirimize soru sorardık. Kronometreli çalışırdık. O da bizi motive ederdi. Hep evde çalıştık. Evde çalışmak bazen sıkıcı olabiliyor. Arada ilçedeki kütüphaneye gidiyorduk. Bazen hayvanlarımızla ilgilenirdik, sürekli ders çalışmazdık."'SONUNDA TIBBİYELİ OLDUK'Az ders çalıştıkları günlerde kendileriyle dalga geçtiklerini ve ertesi gün daha çok ders çalıştıkların ifade eden Büşra Poçan, "Üniversite sonuçları açıklanırken çok heyecanlandık. Sonunda tıbbiyeli olduk. Bu güzel bir duygu, Selçuk Üniversitesi'nden de çok memnunum. İnşallah tıp fakültesini de bitirip mesleğimize odaklanacağız. Açıkçası annemiz, babamız olmasa biz bu başarıyı elde edemezdik. Biz bir şey yapalım diyorduk ve onlar sorgusuz sualsiz kabul ediyorlardı. Çünkü bize güveniyorlardı. Onların güvenini boşa çıkarmamak güzel bir his ve onların bizim arkamızda desteği olmasa tabi biz başarılı olamazdık. Bu ikizliğin verdiği güç gerçekten güzel bir şey ve bu güçten destek alarak biz başarımızı elde ettik. Dershane olmadan da açıkçası çok iyi bir şekilde çalışabildik" diye konuştu.'OKUL KIYAFETLERİYLE UYUYORLARDI'

Kızlarının aynı üniversiteyi kazanmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren anne Sema Poçan da kızlarının bazen okul kıyafetleriyle uyuduğunu söyledi. Poçan, "Çocukken bazen okul kıyafetlerini giyip uyuyorlardı. Sorduğumda ise okula erkenden gitmek istedikleri için kıyafetleriyle uyuduklarını söylerlerdi. Hasta olsalar bile okula gitmek isterlerdi. Üniversite sınavı açıklandığında ben hayvanlarımızla ilgileniyordum. Öğrendim ve mutlu olduk. Bir de bu pandemi sürecinde doktorlara çok ihtiyaç oldu. Onlara çok dua ettik, göz önündelerdi. Öyle de olunca daha da sevindim. Bu zor zamanlarda sadece doktorlara ihtiyaç varmış onu anladık. Önce sağlıkmış. Doktor olup vatana millete faydalı olacakları için ise daha çok sevindik" dedi.

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İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor
İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor
İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor
İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor
İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor
İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor
İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor

Selçuk Üniversitesi, Özel Eğitim Kursu, Selçuk, Mezun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlkokuldan beri hiç ayrılmayan ikizler, yan yana aynı üniversiteyi okuyor - Son Dakika

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