"İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" final maçıyla sona erdi - Son Dakika

Turnuvaya katılan bütün okul ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, "Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi ve geleceğe hazırlanması için gayret ediyoruz. Çünkü gençler bizim her şeyimiz" dedi.

Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" final maçı ve kupa töreniyle sona erdi.

İlçedeki 39 ilkokuldan oluşturulan takımlarda bulunan toplam 703 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın final maçı ise Müslime Ali Yaman İlkokulu ile Birol Polat İlkokulu arasında oynandı. Müslime Ali Yaman İlkokulu, bir hayli çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanıp turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, üçüncülük maçında ise 4-0'lık skorla Kocatepe İlkokulu'nu yenen Hediye Mehmet Ali Uzman İlkokulu, turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri'nde oynanan final maçının ardından düzenlenen kupa töreninde turnuvaya katılan takımlar, öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

GENÇLERİMİZ BİZİM HER ŞEYİMİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvaya katılan okullara ve tüm öğrencilere teşekkür etti. Turnuvanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, "39 takımda yer alan 703 sporcumuz turnuva boyunca çok eğlenceli vakitler geçirdi ve her bir çocuğumuzda güzel anılar bırakmış oldu. Belediye olarak bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmesi için gayret ediyoruz. Tüm çabamız sizleri geleceğe hazırlamak. Çünkü gençler bizim her şeyimiz. Turnuvanın düzenlenmesinde bizlere katkı sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, turnuvada ter döken tüm çocuklarımıza, okullarımıza, öğretmenlerimize, kulübümüzün antrenörlerine ve çocuklarımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür organizasyonlar düzenlemeye, çocuklarımızı, sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

AKTİF VE HAREKETLİ BİR NESİL, DİNAMİK ŞEHİRLERİN ALTYAPISINI OLUŞTURUYOR

Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, turnuvayı düzenleyen Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederek bu tür organizasyonların çocuklar üzerinde birçok olumlu etkiler bıraktığını söyledi. Bilal Yavaş, şunları dile getirdi: "Aktif ve hareketli bir nesil, dinamik bir şehrin de altyapısını oluşturuyor. Bu amaca katkı sağlayan turnuvayı düzenleyen Karatay Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca, paylaşmayı ve desteklemeyi çok seviyor. Bizler de kurum olarak gereken desteği kendilerine sunmaya devam edeceğiz."

TURNUVA ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞE HAZIRLANMASINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da Karatay Belediyesi'nin eğitime ve gençlere olan desteğinden bahsetti. Sami Sağdıç, "Eğitim ve öğretim faaliyeti artık sadece sınıflarda yürüyen bir iş değildir. Nesillerimizi geleceğe hazırlarken tek bir yöne doğru hareket ettirme şansımız da yok. Bizler, öğrencilerimizi akademik olarak yetiştirmenin yanında kültürde, sanatta, sporda ve daha birçok alanda da iyi hazırlamamız gerekiyor. Bu turnuva da bu amaçla düzenlendi ve amacına ulaştığına inanıyorum. Emeği geçen Karatay Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, konuşmaların ardından "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası"nda dereceye giren takımlara ve sporculara madalya, kupa ile hediyelerini verdi.