Üye Girişi
"İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" final maçıyla sona erdi - Son Dakika

"İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" final maçıyla sona erdi

04.11.2021 14:20

39 okulun katıldığı turnuvanın finali ve kupa töreni Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın katıldığı programla gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılan bütün okul ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Hasan Kılca, "Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi ve geleceğe hazırlanması için gayret ediyoruz. Çünkü gençler bizim her şeyimiz" dedi.

Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" final maçı ve kupa töreniyle sona erdi.

İlçedeki 39 ilkokuldan oluşturulan takımlarda bulunan toplam 703 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın final maçı ise Müslime Ali Yaman İlkokulu ile Birol Polat İlkokulu arasında oynandı. Müslime Ali Yaman İlkokulu, bir hayli çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanıp turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken, üçüncülük maçında ise 4-0'lık skorla Kocatepe İlkokulu'nu yenen Hediye Mehmet Ali Uzman İlkokulu, turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, Şehit Nihat Gün Spor Tesisleri'nde oynanan final maçının ardından düzenlenen kupa töreninde turnuvaya katılan takımlar, öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi.

GENÇLERİMİZ BİZİM HER ŞEYİMİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvaya katılan okullara ve tüm öğrencilere teşekkür etti. Turnuvanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyleyen Başkan Hasan Kılca, "39 takımda yer alan 703 sporcumuz turnuva boyunca çok eğlenceli vakitler geçirdi ve her bir çocuğumuzda güzel anılar bırakmış oldu. Belediye olarak bizler, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi bir şekilde yetişmesi için gayret ediyoruz. Tüm çabamız sizleri geleceğe hazırlamak. Çünkü gençler bizim her şeyimiz. Turnuvanın düzenlenmesinde bizlere katkı sunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, turnuvada ter döken tüm çocuklarımıza, okullarımıza, öğretmenlerimize, kulübümüzün antrenörlerine ve çocuklarımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür organizasyonlar düzenlemeye, çocuklarımızı, sporu ve sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

AKTİF VE HAREKETLİ BİR NESİL, DİNAMİK ŞEHİRLERİN ALTYAPISINI OLUŞTURUYOR

Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, turnuvayı düzenleyen Karatay Belediyesi'ne teşekkür ederek bu tür organizasyonların çocuklar üzerinde birçok olumlu etkiler bıraktığını söyledi. Bilal Yavaş, şunları dile getirdi: "Aktif ve hareketli bir nesil, dinamik bir şehrin de altyapısını oluşturuyor. Bu amaca katkı sağlayan turnuvayı düzenleyen Karatay Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca, paylaşmayı ve desteklemeyi çok seviyor. Bizler de kurum olarak gereken desteği kendilerine sunmaya devam edeceğiz."

TURNUVA ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞE HAZIRLANMASINA ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da Karatay Belediyesi'nin eğitime ve gençlere olan desteğinden bahsetti. Sami Sağdıç, "Eğitim ve öğretim faaliyeti artık sadece sınıflarda yürüyen bir iş değildir. Nesillerimizi geleceğe hazırlarken tek bir yöne doğru hareket ettirme şansımız da yok. Bizler, öğrencilerimizi akademik olarak yetiştirmenin yanında kültürde, sanatta, sporda ve daha birçok alanda da iyi hazırlamamız gerekiyor. Bu turnuva da bu amaçla düzenlendi ve amacına ulaştığına inanıyorum. Emeği geçen Karatay Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, konuşmaların ardından "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası"nda dereceye giren takımlara ve sporculara madalya, kupa ile hediyelerini verdi.

İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası' final maçıyla sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor 15:36 Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak 15:18 Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi 15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi 14:53 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu 14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler 13:54 Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
Akşener'in Akşener'in "Kürdistan" açıklamalarına MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır         
15:37
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız         
15:02
Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti         
14:59
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Bahçeli'yi Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek         
14:38
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Vatandaş, Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu         
13:48
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:43:09. #1.12#
SON DAKİKA: "İlkokullar Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası" final maçıyla sona erdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement