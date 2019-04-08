İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlik Oyunları Heyecanı Sona Erdi

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6 Yaşındaki Çocuk, Evin Odasına Girince Öğretmen Olan Annesinin Cansız Bedenini Buldu

Muazzez Ersoy'dan İddialı Çıkış: Lady Gaga Beni Taklit ve Takip Ediyor!