İlkokullar Arası Futsal Heyecanı Sona Erdi
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜGVA temsilciliği işbirliğinde düzenlenen İlkokulllar arası futsal (salon futbolu) turnuvası sona erdi.
Kütahya
'nın Simav
ilçesinde, Kaymakamlık
, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, TÜGVA temsilciliği işbirliğinde düzenlenen İlkokulllar arası futsal (salon futbolu) turnuvası sona erdi. Simav İlçe kapalı spor salonunda yapılan heyecanlı ve coşkulu geçen maçlar sonunda, Simav Gülizar Eren İlkokulu şampiyon olurken, 2'inci Pazarlar
İlkokulu, 3'üncü Simav İsabet İlkokulu oldu.
Simav Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz
"Turnuvaya destek olan Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim
'e, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Mustafa Matar'a, Simav ve Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Pazarlar Gençlik ve Spor Müdürlüğüne, Simav TÜGVA temsilciliğine, turnuvaya katılan sporcu öğrencilerle, öğretmen ve idarecilerine teşekkür ediyoruz. O bir çocuğumuzun gönlüne, oyun ve spor ile coşkuyla dokunan her bireye selam olsun" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:51 Kaynak: İHA
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