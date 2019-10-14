Son Dakika Haberleri: İlkokullarda Yetiştirme Programı Tanıtım Toplantısı
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İlkokullarda Yetiştirme Programı Tanıtım Toplantısı

31 dakika önce

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona girişi Katılımcılar - Konuşmacılar ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona girişi

Katılımcılar

- Konuşmacılar ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (4)

İlkokullarda Yetiştirme Programı Tanıtım Toplantısı

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:09 Kaynak: AA
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