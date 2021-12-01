Üye Girişi
İLKOKULLU MİNİKLERDEN, ENGELLİLER DERNEĞİNE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI - Son Dakika

İLKOKULLU MİNİKLERDEN, ENGELLİLER DERNEĞİNE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI

01.12.2021 09:40

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Vehbi Günaştı İlkokulu öğrencileri, Öğretmen Günü'nde hediye almak için topladıkları paralarla öğretmenleri Yonca Yorulmaz Yılmaz'ın hediye kabul etmemesi üzerine bir tekerlekli sandalye alarak Çorlu Sakatlar Derneği'ne bağışladı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Vehbi Günaştı İlkokulu öğrencileri, Öğretmen Günü'nde hediye almak için topladıkları paralarla öğretmenleri Yonca Yorulmaz Yılmaz'ın hediye kabul etmemesi üzerine bir tekerlekli sandalye alarak Çorlu Sakatlar Derneği'ne bağışladı.

Çorlu Vehbi Günaştı İlkokulu 3A sınıfı öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sınıf öğretmenleri Yonca Yolcu Yılmaz'a hediye almak için aralarında para topladı. Öğretmen Yılmaz, öğrencilerine teşekkür ederek, hediye kabul etmeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine öğrenciler, topladıkları para ellerinde kalması üzerine yardımda bulunmaya karar verdi. Öğretmenlerinin de desteğini alan öğrenciler, topladıkları parayla bir tekerlekli sandalye alarak yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çorlu Sakatlar Derneği'ne bağışladı.

Öğrencilerinin bu davranışı karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Yonca Yolcu Yılmaz, Biz öğretmenlerin amacı tabii ki öğrenci yetiştirmektir. Fakat bizim amacımız farkındalığı olan öğrenci yetiştirmek. Yani herkes insan ama duyarlı insan olmak iyi insan olmak benim temel amacım. Bu yönde de hayat bilgisi dersini işlerken konumuz iyilik yapmaktı. Öğrencilerimin iyilik yapmak üzerine ne tür fikirleri olduğunu sorduğumda tüm öğrencilerim parmaklarını kaldırarak ortaya çok güzel fikirler çıktı. ve oylama sonucunda da en mantıklı karar olarak engelli insanlarımız için tekerlekli sandalye alalım ve yahut sokak hayvanlarını besleyelim gibi bu doğrultuda fikirler ortaya çıkması bir eğitimci olarak beni sevindirdi. Biz çocuklarımızla tamam nasıl yapalım nasıl edelim diye fikir alışverişinde bulunurken, öğrenciler, 'öğretmenim biz kendi aramızda velilerimizden para toplayalım veya kendi harçlıklarımızdan toplayarak tekerlekli sandalye alarak engelli insanlara hediye edelim' dedi. Bu doğrultuda biz hareket ettik. Küçük yürekli öğrencilerim çok büyük işler yaptılar. Umarım bir kişinin bile hayatına dokunabildiysek ne mutlu bize bununda devamı gelecek. Buradan tüm velilerimize teşekkürlerimiz iletiyorum. Okul idaremizde Çorlu Sakatlar Derneği ile iletişime geçerek bizi doğru yolda yönlendirdi. Prensip olarak hediye kabul etmediğim için, öğrencilerimin velileri bu şekilde bir jest yaparak başkasına benim adıma bir hediye sunmuş oldu. Benim için hayatımın en güzel Öğretmenler Günü hediyesi oldu dedi.

DERSTE İŞLENEN FARKINDALIK KONUSU ETKİLİ OLDU'

Çorlu Vehbi Günaçtı İlkokulu Müdürü Birol Tilki, öğrencilerin kendilerini ziyaret edip, sınıf öğretmenlerinin hediye kabul etmediğini ilettiğini, ellerindeki parayı değerlendirmek istediklerini dile getirdiklerini söyledi. Tilki, öğrencilerle birlikte akıllarına çeşitli fikirler geldiğini ifade ederek, Derslerinde işledikleri farkındalık konusu üzerinden bir ihtiyaç sahibine bir tekerlekli sandalye hediye edip bu şekilde öğretmenlerini sevindirmek istediklerini söylediler. Benimde çok hoşuma gitti bu harika fikir. Sakatlar Derneği ile irtibata geçtik ve başkanları tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engellilerin bulunduğunu söyledi. Biz de bu talebi gerçekleştirdik. Bir ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize dedi.

Öğrencilerden Hatice Yiğit, Mutluluk yaşadım, çünkü birinin hayatına dokunacaktı. Hiç dışarıya çıkamayan bir insan artık çıkabilecekti.O yüzden çok mutlu oldum dedi. Öğrencilerden Emre Çamur ise, Çok güzel bir duygu. Bizim sayemizde hiç dışarıya çıkmayan bir adam dışarıya çıkabilecek. Her şey yapabilecek, Mesela parka gidebilecek, gezebilecek diye konuştu.

Çorlu Sakatlar Derneği Başkanı Canan Yurdseven de, Öğrenciler, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerinin hediye kabul etmemesi üzerine farkındalık yaratmak amacıyla kendi aralarında para toplayarak bir tekerlekli sandalye almışlar. Bu tekerlekli sandalyeyi de Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu şubesine hediye ettiler. Öğretmenleri adına bizde bu hediyeyi kabul ettik. Öğretmenlerine bir sertifika hazırladık. Bu hediyeyi ölümsüzleştirdik öğretmenleri adına, kendilerine çok teşekkür ediyorum dedi.

İLKOKULLU MİNİKLERDEN, ENGELLİLER DERNEĞİNE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI
İLKOKULLU MİNİKLERDEN, ENGELLİLER DERNEĞİNE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI
İLKOKULLU MİNİKLERDEN, ENGELLİLER DERNEĞİNE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI
İLKOKULLU MİNİKLERDEN, ENGELLİLER DERNEĞİNE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI

Öğretmenler Günü, Öğretmen, Aralık, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İLKOKULLU MİNİKLERDEN, ENGELLİLER DERNEĞİNE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı 10:45 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak? 10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti 10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil 09:50 Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda kalıyor! Havalandırmaya bile ayrı ayrı çıkarıyorlar 09:27 Başak Cengiz'in katili ile Müslüme'nin dedesi tek kişilik odalarda kalıyor! Havalandırmaya bile ayrı ayrı çıkarıyorlar
Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti 08:08 Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti Son Dakika: 07:30 Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt

Son Dakika Haberleri
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
10:43 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!
10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?
10:25 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusuna cevap
10:24 Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?
10:22 Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı!
10:19 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?
10:16 Mardin'de yeni bir böcek türüne eski Tarım Bakanı İyriboz'un adını verdiler
10:04 Yeniçağ yazarından "siyasi suikast" uyarısı: CHP mitingine suikast düzenlenebilir
10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti
İstanbul'da sır ölüm! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu İstanbul'da sır ölüm! Lüks semtteki otel odasında ölü olarak bulundu         
10:52
30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler! 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!         
10:43
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 10:58:04. #1.13#
SON DAKİKA: İLKOKULLU MİNİKLERDEN, ENGELLİLER DERNEĞİNE TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement