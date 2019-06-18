İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor
55 dakika önce
İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanun teklifinin yasalaşması halinde ilkokula kayıt erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğu kaldırılacak ve kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak.
İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanun teklifinin yasalaşması halinde ilkokula kayıt erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğu kaldırılacak ve kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:33
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