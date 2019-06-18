Son Dakika Haberleri: İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor
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İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor

55 dakika önce

İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanun teklifinin yasalaşması halinde ilkokula kayıt erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğu kaldırılacak ve kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak.

İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor, System.String[]
İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanun teklifinin yasalaşması halinde ilkokula kayıt erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğu kaldırılacak ve kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:33 
Ekonomi
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