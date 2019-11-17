Son Dakika Haberleri: İlkokulu öğrencileri 225 ünite kan topladı
Son Dakika Güncel İlkokulu öğrencileri 225 ünite kan topladı - Son Dakika

İlkokulu öğrencileri 225 ünite kan topladı

6 saat önce

Eskişehir'de bir ilkokulda öğrenciler tarafından başlatılan kan bağışı seferberliği sonucunda 225 ünite kan toplandı.

İlkokulu öğrencileri 225 ünite kan topladı, System.String[]

Eskişehir'de bir ilkokulda öğrenciler tarafından başlatılan kan bağışı seferberliği sonucunda 225 ünite kan toplandı.


Eskişehir Adalet İlkokulu'nda 10 yıldır süren kan bağışı kampanyası bu yılda devam etti. Öğrenciler tarafından kan verecek veliler veya vatandaşlar okula davet edildi. Bu sayede öğrencilere, kan bağışının önemi öğretiliyor. Bu yıl yapılan kan bağışı kampanyasına bu okulun mezunu ünlü sanatçı Mithat Körler de katılarak destek verdi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhittin Adıyamanlı da okulu ziyaret ederek bağışçılarla tek tek sohbet etti. Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmada 225 ünite kanın toplandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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