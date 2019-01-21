İlkokulu Öğrencilerinden Mehmetçiğe Moral Klibi
41 dakika önce
Uşak'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçiğe moral vermek amacıyla klip hazırladı.
Uşak
'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçiğe moral vermek amacıyla klip hazırladı. Ulubey
Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Ulubey Kaymakamlığının destekleriyle Mehmetçiğe moral vermek için okullarında klip hazırladı.
Okulun kısa tanıtımıyla başlayan 5 dakika 21 saniyelik klipte öğrenciler, şiirler, şarkılar eşliğinde Mehmetçiğe duydukları sevgiyi ortaya koydu.
Klibin sonunda hep birlikte komando yemini eden öğrenciler, bayrak sallayarak asker selamı yaptı.
Klibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan okul yöneticileri ve öğrencileri kutlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık
, klibin çocukların Türk ordusuna ve Mehmetçiğe duyduğu sevginin bir göstergesi olduğunu kaydetti.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:25 Kaynak: AA
Umreye Giderken Çantasında 3 Kilo 600 Gram Altınla Yakalanan İş Adamı İçin Karar Verildi
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! İşte Çeyreğin Fiyatı
Bankada Hesabı Olan Herkesi İlgilendiriyor! Paranız Çalınabilir
Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi