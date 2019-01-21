Son Dakika Haberleri: İlkokulu Öğrencilerinden Mehmetçiğe Moral Klibi

İlkokulu Öğrencilerinden Mehmetçiğe Moral Klibi

41 dakika önce

Uşak'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçiğe moral vermek amacıyla klip hazırladı.

İlkokulu Öğrencilerinden Mehmetçiğe Moral Klibi, System.String[]
Uşak'ta ilkokul öğrencileri Mehmetçiğe moral vermek amacıyla klip hazırladı.

Ulubey Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Ulubey Kaymakamlığının destekleriyle Mehmetçiğe moral vermek için okullarında klip hazırladı.

Okulun kısa tanıtımıyla başlayan 5 dakika 21 saniyelik klipte öğrenciler, şiirler, şarkılar eşliğinde Mehmetçiğe duydukları sevgiyi ortaya koydu.

Klibin sonunda hep birlikte komando yemini eden öğrenciler, bayrak sallayarak asker selamı yaptı.

Klibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan okul yöneticileri ve öğrencileri kutlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, klibin çocukların Türk ordusuna ve Mehmetçiğe duyduğu sevginin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:25 Kaynak: AA

Ulubey, Uşak, Kültür Sanat
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