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İlkokulun renkli semazenleri

1 saat önce

KONYA'nın Meram ilçesinde Kemal Hatipoğlu İlkokulu'nda eğitim gören 22 öğrenciden oluşan sema grubu, rengarenk kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

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KONYA'nın Meram ilçesinde Kemal Hatipoğlu İlkokulu'nda eğitim gören 22 öğrenciden oluşan sema grubu, rengarenk kıyafetleriyle dikkat çekiyor. Sınıf öğretmeni Şehnaz Sezgin, "İlkokul olduğumuz için renkli semazenler olmak istedik. Her renkten bir semazenimiz oldu. Çocuklar kendi istediği renkteki kıyafetleriyle sema yapmaktan dolayı çok mutlu"dedi.
İkinci sınıf öğrencilerinrden oluşan sema grubu, öğretmen Şehnaz Sezgin öncülüğünde sene başında kuruldu. Melvana'nın hoşgörüsünü ve öğretisini çocukların içselleştirebilmesi ve sindirebilmesi, bu öğretileri davranışlarına yansıtabilmesi adına kurulan grup, olumlu karşılandı. İlkokul oldukları için farklı olmak istediklerini bu nedenle de farklı renkteki kıyafetlerle sema yaptıklarını belirten Sezgin, şunları söyledi:
"Bu sene başında kurulan 22 semazenden oluşan bir grubuz. Her renkten bir semazenimiz oldu. Velilerimizin hepsi kıyafetleri büyük bir zevkle aldılar. Mevlana'ya büyük bir hayranlık duyuyoruz. Onun öğretisini, hoşgörüsünü ilkokul yaşındaki çocukların içselleştirebilmesi, öğrenebilmesi ve davranışlarına yansıtabilmesi için böyle bir şey yapmaya karar verdik. Allah bizi utandırmadı"dedi.
'ART NİYET ARAYANLAR VAR'
Kıyafetlerin renki olması nedeniyle art niyet arayanların da olduğunu belirten Şehnaz Sezgin, "Mevlana gibi hoşgörüyle bakanlar güzel karşılıyor. Ama bir art niyet arayan insanlar 'bunun orijinali böyle değildi, neden böyle yaptınız' diyorlar. Ama biz çocuk olduğumuz için renkli olmak istedik. Onlar da bu durumdan çok memnunlar. Herkes hangi rengi istediyse onun giydi. Biz bir telkinde bulunmadık. Bu şekilde dönmek onlara inanılmaz mutluluk verdi" diye konuştu
Okulda çeşitli dans gruplarında yer alan ve spor da yapan öğrenciler, sema yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

- Konya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:25 Kaynak: DHA
Meram, Konya, Güncel
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