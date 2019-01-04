Son Dakika Haberleri: İlkokulun 'Z Kütüphanesi' Açıldı

İlkokulun 'Z Kütüphanesi' Açıldı

26 dakika önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Ertaylan İlkokulu'nun bahçesinde, konteyner 'Z Kütüphane' açıldı.

İlkokulun 'Z Kütüphanesi' Açıldı, System.String[]
SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Ertaylan İlkokulu'nun bahçesinde, konteyner 'Z Kütüphane' açıldı.

Ertaylan İlkokulu Müdürü Enver Kaya, Pamukova Kaymakamlığı tarafından verilen konteyneri kurumların ve hayırsever vatandaşların desteği ile onarıp kütüphane haline getirdi. İçinde akıl oyunları ve kitapların bulunduğu kütüphanenin açılışını Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Pamukova Kaymakamı Recai Karal, Pamukova Belediye Başkanı Cevat Keser ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş yaptı. Kütüphanenin açılışında konuşan Ertaylan İlkokul Müdürü Enver Kaya kütüphanenin yapımında emeği geçen eğitime destek veren herkese teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da, yapılacak en güzel yatırımın çocuklara ve gençlere yönelik olduğunu belirterek, "Sokrates, 'eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın' demiş. Cehaletin bedeli daha ağırdır, neslimize bizler sahip çıkmazsak, kimlerin nasıl sahip çıktığını biz 15 Temmuz darbe girişimi gibi kalkışmada şahitlik ettik. Cehalete teslim etmek istemiyorsak kütüphaneler de bunları aşmak için büyük bir yoldur. Bu güzel kütüphanenin açılış aşamasına gelinceye kadar, düşüncesinden kuruluşuna kadar emeği olan herkese ilimdeki ve ilçemdeki öğrencilerim ve evlatlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:26 Kaynak: DHA

Pamukova, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Yerine Satılan Plastik Çanta, 1,5 Lira Yerine 4,5 Liraya Satılıyor Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

Futbolda Ara Transfer Dönemi Başladı Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 10:52:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkokulun 'Z Kütüphanesi' Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]