İLKSAN'dan 300 bin eğitimciye Kovid-19 sürecinde kredi desteği - Son Dakika

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, sayıları 300 bine ulaşan tüm üyeleri için Kovid-19'la mücadele sürecinde 24 ay vadeli, 10 bin liraya kadar kullanılabilecek özel günler ikraz (kurum içi borçlanma) uygulamasını açtıklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tamamı devlet memuru olan yaklaşık 300 bin İLKSAN üyesine salgınla mücadele döneminde ihtiyaç duyabilecekleri ek finansal desteğini sağlama amacını taşıdıklarını ifade etti.

Bu kapsamda kişi başı 10 bin liraya kadar kullanılabilecek "Dini Bayramlar Özel Günler İkrazı" uygulamasını açtıklarını belirten Yılmaz, ikraz kullanacak üyelerin bu borçlarını 12, 18 ve 24 ay vade ile sandığa geri ödeyebileceklerini aktardı.

Özel günler ikraz uygulaması, 30 Nisan 2020-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ve kuruma borcu olan üyeler de bu uygulamadan yararlanabilecek. İLKSAN üyeleri, destekten yararlanmak için e-Devlet üzerinden, MEBBİS portalından veya www.ilksan.gov.tr adresinden online başvuruda yapabilecek. İkraz ödemelerinden, damga vergisi ve sigorta masrafı haricinde hiçbir kesinti yapılmayacak ve müracaatın sandığa ulaşmasına müteakip ödemeler, üyenin beyan ettiği banka hesabına 3 iş günü içerisinde yatırılacak.