İLKSAN'dan öğretmenlere kanser tedavi desteği - Son Dakika
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İLKSAN'dan öğretmenlere kanser tedavi desteği

10.03.2022 20:14
İLKSAN'dan öğretmenlere kanser tedavi desteği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), kanser teşhisi konulan öğretmen ve eğitim çalışanlarına 15 bin lira nakdi yardım ve hastalığın tedavi süresince ücretsiz tıbbi destek hizmeti verecek.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), kanser teşhisi konulan öğretmen ve eğitim çalışanlarına 15 bin lira nakdi yardım ve hastalığın tedavi süresince ücretsiz tıbbi destek hizmeti verecek.

İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek yaptığı yazılı açıklamada, sandık üyesi yaklaşık 300 bin ilkokul öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve diğer eğitim çalışanlarının 28 Şubat itibarıyla Kanser Sağlık Nakdi Yardım ve Tıbbi Destek Yardımı hizmetinden yararlanmaları için ilgili sigorta firmasıyla sözleşme imzalandığını belirtti.

Kanser nakdi sosyal yardım destek miktarının 15 bin lira olduğunu aktaran Şimşek, "Tıbbi destek hizmetleri, ücretsiz Prof. Dr. muayenesi, ücretsiz tıbbi danışmanlık, ücretsiz PET/CT çekimi, ücretsiz radyoterapi, ücretsiz MR-BT görüntüleme ve ücretsiz kemoterapi hizmetlerini kapsayacak. 28 Şubat 2022'den önce kendilerine kanser teşhisi konulan üyelere ise ücretsiz tıbbi destek hizmeti sürecek. Kanser sağlık destek yardımının detayları konusunda tüm üyelere SMS, mail ve web siteleri aracılığı ile detaylı bilgiler gönderilmeye başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

İLKSAN'ın 2021 yılı faaliyetleri hakkında da bazı bilgiler paylaşan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Sandık, 2021'de 26 bin 268 eğitim çalışanına net 335 milyon 399 bin 198 lira sosyal yardım ödemesinde bulundu ve bu ödemelerden sonra da net 327 milyon 485 bin 815 lira gelir fazlası verdi. Sandık yıl sonu gelir fazlalıkları ana sermayeye ilave olundu, gelecek yıllara ilişkin planlı sosyal yardımların ve yine günün şartlarına göre ödenecek yeni sosyal yardımların ödenmesine esas kaynak oluşturdu. Sandık aktüeryal dengesi göz önünde bulundurulduğunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sosyal yardım ödeme kalemlerinde bir önceki yıla göre ortalama yüzde 37 oranında artış yaptık."

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28 Şubat, Öğretmen, Sandık, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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