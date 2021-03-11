İLKSAN'ın 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu - Son Dakika

İLKSAN'ın 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu

11.03.2021 23:53
İLKSAN'ın 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Genel Müdürlüğünün, 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Genel Müdürlüğünün, 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu.

İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek, yazılı açıklamasında, bağımsız denetçi tarafından yapılan mali denetim sonucunda 2020 yılına ait bağımsız denetim raporunun hazırlandığını belirtti.

İLKSAN'ın 2020 yılı sonunda 207 milyon lira, 2018-2020 döneminde ise toplam 696 milyon lira gelir fazlası verdiğini bildiren Şimşek, "Kurum varlıklarının menkul ve gayrimenkul sermaye iratları vasıtasıyla işletilmesi sonucu elde edilen gelir fazlalıklarının tamamı, sandığın yaptığı karşılıklı ve karşılıksız sosyal yardımlara kaynak olmak üzere ana sermayeye eklendi. Bu sermaye ile sandığın halihazırdaki 287 bin üyesine sosyal yardım ve kurum içi borçlanma, hizmetleri sunuldu." ifadelerini kullandı.

Şimşek, 2020 yılında üyelerinden ortalama 84 lira aylık aidat tahsil ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sandık 2020 yılında 286 milyon lira aidat tahsilatı yapmasına rağmen 25 bin 819 eğitim çalışanı üyemize 294 milyon lira doğrudan nakdi sosyal yardım ödemesi yaptı. İLKSAN, yardım yapılan kişi sayısı itibarıyla Emekli Sandığından sonra en çok yardım ödemesi yapan kurum oldu. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması sonucunda elde edilen gelir fazlalığı ile son 3 yılda doğum, cenaze ve sağlık destek gibi yeni karşılıksız sosyal yardımları uygulamaya koyduk."

Emekli olan eğitim çalışlarının emeklilik hayatlarının refahına katkı için bir yılı aşkın süredir devam eden aktüerya çalışmaları ve mevzuat düzenlemelerinde sona geldiklerini vurgulayan Şimşek, 2022'den itibaren emekli olacak eğitim çalışanlarının, isterlerse takriben 50 bin lira olan emeklilik toplu ödemesi yerine aylık maaş ödenmesi yönünde de tercihte bulunabileceklerini ifade etti.

milli eğitim bakanlığı, Gayrimenkul, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İLKSAN'ın 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu maçında Ajax, sahasında Young Boys'u 3-0 yendi UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu maçında Manchester United, sahasında Milan ile 1-1 berabere kaldı Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı
İzinsiz maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı İzinsiz maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı         
23:50
Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi         
23:20
Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı         
23:02
11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan atlayarak intihar etti 11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan atlayarak intihar etti         
22:32
Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır         
22:06
AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu         
21:15
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 00:13:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İLKSAN'ın 2020 yılı dönem karı 207 milyon lira oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei