İLKSAN, sel ve yangın mağduru üyelerine nakdi yardım yapacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Genel Müdürlüğü, sel ve yangın mağduru tüm üyelerine karşılıksız nakdi yardım yapacak.

İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Sel Afet Bölgesi ilan edilen illerde 3 bin, Yangın Afet Bölgesi ilan edilen illerde ise yaklaşık 29 bin üyelerinin bulunduğunu kaydetti.

Genel Müdürlüğün afet sürecinde tüm imkanlarıyla üyelerinin yanında olacağını belirten Şimşek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilan edilen "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kapsamındaki illerde yaşayan ve afetten zarar gören tüm üyelerine karşılıksız nakdi yardım yapılacağını aktardı.

Şimşek, afetler nedeniyle meskenleri veya ev eşyaları zarar gören eğitim çalışanlarına zararın tespitini içeren belgeler ile kurum iletişim kanallarından başvuru yapmaları halinde karşılıksız bin 700 lira ödeneceğini ifade etti.

Afetler nedeniyle mağdur olan üyelerinin acil nakit ihtiyacının karşılanmasını sağlamak amacıyla sandığa borçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın borç da verileceğini belirten Şimşek, borç verilecek 7 bin 500 liranın düşük nema oranı ile 12, 18 veya 24 ay vadede ödenebileceğini kaydetti.

Şimşek, ayrıca afetzede üyelere borçlarını 6 ay süre ile erteleme imkanı sunulacağını, yardımlara ilişkin detaylı bilgilerin 444 1943 numaralı İLKSAN iletişim hattından alınabileceğini belirtti.