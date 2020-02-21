İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı - Son Dakika

İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı

6 saat önce

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 'bahis' ve 'şans oyunu' operasyonunda 9 kişi yakalandı.

İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı, System.String[]

Kayseri polisi tarafından düzenlenen 'bahis' ve 'şans oyunu' operasyonunda 9 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 50 milyon sanal para transferinin yapıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefette bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. 2 aylık çalışma sonucunda M.U., M.Y., A.K., Ö.K., C.Y., S.B., M.Ş., M.A., Y.A.'nın 'oyun pini satış sitesi' adı altında paravan şirketler kurarak bankalardan sanal pos hizmetleri aldıkları, oluşturulan siteyi illegal bahis sitelerine entegre ettikleri, illegal bahis sitesinde ödeme yapan kullanıcıların ödeme yapmak için banka/kredi kartı seçeneği tıklandığında bu sitelere yönlendirilerek banka/kredi kartlarından 'oyun pini satışı' açıklaması ile ödeme aldıkları, yaklaşık 5 ayda şahısların hesaplarına toplam 50 milyon TL para girişi olduğu, tutarın bir kısmının nakit olarak banka hesaplarından çekildiği, kalan kısmının ise sahip oldukları fatura ödeme merkezlerinde müşterilerin elektrik, doğalgaz, su gibi fatura tahsilatı ile nakde çevrildiği tespit edildi. Yasa dışı bahis işlemlerine katılan ve organize bir şekilde hareket ettikleri değerlendirilen örgütün lider ve yönetici kadrolarında bulunan M.U., M.Y., A.K., Ö.K., C.Y., S.B., M.Ş., M.A. ve Y.A. geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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Son Dakika

İllegal bahis sitesiyle 5 ayda 50 milyon TL kazanan şahıslar yakalandı
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