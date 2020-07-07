İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 17 FETÖ şüphelisinden 7'si tutuklandı - Son Dakika

İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 17 FETÖ şüphelisinden 7'si tutuklandı

- İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 17 FETÖ şüphelisinden 7'si tutuklandı Bursa'da yeni yapılanma aşamasında olan ve illegal dershane kuran FETÖ'cülere yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7'si tutuklandı.

- İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 17 FETÖ şüphelisinden 7'si tutuklandı

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BURSA - Bursa'da yeni yapılanma aşamasında olan ve illegal dershane kuran FETÖ'cülere yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 17 kişiden 7'si tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik takibin ardından FETÖ Terör Örgütünün yeni yapılanma içerisinde olduğu bilgisini aldı. Örgütün üyelikten haklarında işlem yapılan ve kanun hükmünde kararnameyle kapatılan özel okullarda görev yapan ve kamu görevinden ihraç edilen öğretmenleri istihdam ettiği, bu şahıslara maddi kaynak sağladığı, örgütün tabanını yeniden topladığı belirlendi. Bursa merkezli Konya, Giresun ve Manisa dahil 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 16 eski öğretmen ile 1 ihraç edilen ebe yakalandı.

Gözaltına alınan 16 eski öğretmenin 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra örgüt mensupları arasında kaybolan irtibat, ilişki, birlik ve beraberliğini yeniden sağlamaya çalıştıkları; haklarında yakalama kararı bulunan kişilere maddi ve erzak desteği yaptıkları, haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan ve kanun hükmünde kararnameler ile kapatılan özel okullarda görev yapan öğretmenlere maddi kaynak temin ettikleri belirlendi.

Cumhurbaşkanına, kamu görevlilerine ve yargı mensuplarına gıyaben hakaret etmek sureti ile suç işledikleri tespit edilen FETÖ Silahlı Terör Örgütüne ait okul ve dershanelerde çalışan ve eş zamanlı operasyonlarla yakalanan 17 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 7'si tutuklandı. 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 17 FETÖ şüphelisinden 7'si tutuklandı - Son Dakika
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