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İller Arası Karate Şampiyanası sona erdi
6 saat önce
Türkiye Karate Federasyonu Aydın İl Temsilciliği ve Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası sona erdiMuğla, Milas, Bodrum, Denizli, Aydın, Uşak, İzmir, Antalya ve Burdur'dan katılan karateciler gün boyu yapılan müsabakalarda Kata ve Kumite yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:13 Kaynak: İHA
Türkiye Karate Federasyonu Aydın İl Temsilciliği ve Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası sona erdi
Muğla, Milas, Bodrum, Denizli, Aydın, Uşak, İzmir, Antalya ve Burdur'dan katılan karateciler gün boyu yapılan müsabakalarda Kata ve Kumite yaptı. Kuşadası Uğur İnan Spor salonunda yapılan musbakalara 300 sporcu katıldı. Müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Karate Federasyonu Aydın İl Temsilcisi İrfan Yiğit tarafından aldı. Çevre şehirlerden gelen sporcular etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederken, aileleri de tribünde çocuklarını izledi. - AYDIN
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