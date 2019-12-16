İller arası uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İller arası uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı - Son Dakika

İller arası uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı

6 saat önce

Ankara'dan Zonguldak'a uyuşturucu getiren 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İller arası uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı, System.String[]

Ankara'dan Zonguldak'a uyuşturucu getiren 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, D.A. (26) isimli erkek ve M.Ö. (20) isimli kadının Ankara'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri getirerek Zonguldak ve ilçelerinde piyasaya süreceği ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan araç, Devrek Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden durduruldu. Yapılan aramada araçtaki D.A.'nın montunun cebinde 18 adet extacy hap ve yaklaşık 20 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi
Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı

Son Dakika Haberleri
02:47 Zehirlendiği iddiasıyla ölen şahsın metil alkol kullandığı şüphesi - Son Dakika Haber
02:40 Boeing, sorunlu 737 Max modelinin üretimine Ocak'ta ara verecek - Son Dakika Haber
02:20 Demokratik Kongo'daki madenci ölümleri nedeniyle teknoloji devlerine dava - Son Dakika Haber
01:43 Samandağ'da patlayan trafo maddi hasara yol açtı - Son Dakika Haber
01:42 Karaman'da iki arkadaş arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika Haber
01:05 Doğum sırasında ebenin ve doktorun tutamadığı bebek yere düşerek öldü - Son Dakika Haber
01:01 FETÖ'den tutuklanan İbrahim Burak Oğuz hakkında CHP'den ilk açıklama - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 03:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İller arası uyuşturucu ticareti jandarmaya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]