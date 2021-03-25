İller Bankası 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, "Dünya Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi finansal kurumlarla iş birliği ve görüşmelerimiz hız kesmeden devam etmektedir." dedi.

İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim, Genel Müdür Yusuf Büyük, bölge müdürleri, daire başkanları ve belediye başkanları katıldı.

Yetim, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisine, toplumsal ve doğal hayata katkı sağlayan projeleri hizmet odaklı yönetim anlayışla desteklediklerini belirtti.

Bankanın ekonomik koşullar, değişen ve gelişen teknoloji, çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerle birlikte hareket ettiğini aktaran Yetim, sağladıkları uygun kredi ve hibelerle pek çok şehrin altyapı ve çevre sorunlarının çözüldüğünü söyledi.

Artan nüfus ve gelişen teknolojinin yeni projeler üretmeyi zorunlu hale getirdiğini vurgulayan Yetim, şunları kaydetti:

"İller Bankamız hizmet alanlarını genişleterek ihtiyaç duyulan alanlarda, içme suyundan bisiklet yoluna, sokak sağlıklaştırma çalışmalarından yeni sanayi alanlarının kurulmasına, yenilenebilir enerji yatırımlarından atık su arıtmaya kadar birçok proje ile yerel yönetimlerimizin yanında yer almaktadır. Ülkemizin çok önemli konularından biri olan kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızın devam ettiğini belirtmek istiyorum. Kalitesiz ve ömrünü tamamlamış, depreme dayanıksız yapı stokunun dönüşümü için Bakanlığımızla birlikte belediyelerimizin her zaman yanında olduk. Gerek finansal açıdan, gerekse teknik açıdan gelen talepleri karşılamaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz."

Sektöründe faaliyet gösteren uluslararası finans kuruluşlarıyla mevcut çalışma ve temasların artırılmasının Bankanın öncelikli stratejik hedefleri arasında yer aldığını dile getiren Yetim, "Dünya Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi finansal kurumlarla iş birliği ve görüşmelerimiz hız kesmeden devam etmektedir." diye konuştu.

Yerel yönetimlere destek salgın döneminde de devam etti

İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ise yerel yönetimlerin yanında olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Geçen yıl yerel yönetimlerin altyapı, üstyapı ve şehircilik sektörlerindeki 1350 projesi için öz kaynaklardan 6 milyar lira finansman temin ettiklerine dikkati çeken Büyük, "Pandeminin başlangıcından bu yana personel ve cari giderlerini karşılamakta güçlük çeken yerel yönetimlerimize 1,3 milyar lira finansman sağladık. Ayrıca yerel yönetimlerimize 256 teminat mektubu düzenleyerek ihtiyaç duydukları 2,8 milyar lira tutarındaki finansmana erişmelerine yardımcı olduk." diye konuştu.

Büyük, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla yerel yönetimlerin 399 projesi için sağladıkları dış finansmanla kredi portföyümüzü 27 milyar liranın üzerine çıkardık. 2020 yılında öz kaynaklarımız ve uluslararası kaynaklardan temin ettiğimiz finansman ile toplam maliyeti yaklaşık 2,2 milyar lira olan 795 projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. 9 milyar lira tutarındaki 697 projemizde de çalışmalarımız devam etmektedir. Ülkemizde yaşanan geçmiş doğal afetlerde olduğu gibi, son bir yıl içerisinde meydana gelen Elazığ ve İzmir depreminde, Giresun'da yaşanan sel felaketinde de hasar gören alt ve üstyapı tesislerinde meydana gelen zararların yeniden inşa edilmesi için İller Bankası olarak gereken teknik ve mali destek sağladık."