Son Dakika Haberleri: İller Bankası Bölge Müdürü Ayti Bigadiç'i ziyaret etti
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İller Bankası Bölge Müdürü Ayti Bigadiç'i ziyaret etti

19 dakika önce

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçedeki yatırımlara kaynak sağlayan İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti'yi ağırladı.

İller Bankası Bölge Müdürü Ayti Bigadiç'i ziyaret etti, System.String[]

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, ilçedeki yatırımlara kaynak sağlayan İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti'yi ağırladı. Avcu, ilçede yapımı devam eden yatırımlar hakkında Ali Ekrem Ayti'yi bilgilendirerek, 3-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak kurtuluş kutlamalarına davet etti.


İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu makamında ziyaret etti. İller Bankası Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti, daha sonra Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Saran ve daire müdürleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Ayti, yapımı devam eden köylü pazarını, Abacı Mahallesi'ndeki 3 katlı 45 bin metrekarelik kapalı pazar yeri, otopark, cami ve birçok sosyal donatının yer alacağı inşaat alanını gezdi. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu son olarak İller Bankası Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti ile birlikte Abacı Mahallesi çay kenarında yapılacak bin 64 dönümlük Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.


Avcu, Ayti'yi 3-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak toplu sünnet şöleni, kurtuluş şenlikleki ve yağlı güreşlere davet etti. - BALIKESİR

İller Bankası, İsmail Avcu, Ali Ekrem, Bigadiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:13 Kaynak: İHA
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