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İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğünden MASKİ'ye ziyaret

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti'yi makamında ağırladı.

İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğünden MASKİ'ye ziyaret, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti tarafından gerçekleştirilen ziyareti makamında kabul etti. Bölge Müdürü Ayti'ye ziyaretinde Projeler ve Mekansal Planlama Müdürü Ercihan Subaşıoğlu eşlik etti.

Konuklar Genel Müdür Başaran'a tebriklerini ileterek, başarılı çalışmalarının devamı dileklerinde bulundu. Nazik ziyaretten ötürü konuğuna teşekkür eden MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, "Uzun yıllardır görev yaptığım kurumlar içerisinde gerek mesai arkadaşlarımızla gerekse diğer kurumlardaki meslektaşlarımızla işimizin yanı sıra güzel dostluklar kurduk. Bu anlamda bu dostlarımızın teşrifleri bizler için çok kıymetlidir. Hepimiz farklı makamlarda da olsak, bu ülkenin evlatları olarak üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Halkımıza mümkün olan en yüksek kalitedeki hizmeti sunmak adına işbirliği içerisinde çalışmaya da her zaman devam edeceğiz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:06 Kaynak: Bültenler
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