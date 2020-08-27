İller Bankası'ndan Aslay'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi'yi makamında ağırladı. Çelebi'ye; Yapım Uygulamaları Müdürü Mehtap Büyüknisan ile Proje Müdürü Melih Nazmi Çalgan eşlik etti. Bölge Müdürü Çelebi, Aslay'ı yeni görevi nedeniyle tebrik ederek, Manisa ilinde MASKİ işbirliği ile önemli yatırımların devam edeceğini belirtti.

"YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Manisa'da önemli yatırımlara imza atıldığını belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrimizi kalkındırmak ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için ürettiğimiz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu projelerin önemli bir kısmını da İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü işbirliği ile sağladık. Yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Bizlerle her zaman işbirliğinde olan ve hayırlı olsun dileklerini iletmek için ziyaretimize gelen Bölge Müdürümüz Enver Çelebi'ye ve Bölge Müdürlüğünde görevli müdürlerden Mehtap Büyüknisan'a ve Melih Nazmi Çalgan'a teşekkür ederim" dedi.