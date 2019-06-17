Son Dakika Haberleri: İller Bankası'ndan MASKİ'ye ziyaret
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İller Bankası'ndan MASKİ'ye ziyaret

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi'yi makamında konuk ederek Manisa il genelindeki projeler hakkında istişarelerde bulundu.

İller Bankası'ndan MASKİ'ye ziyaret, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi'yi makamında ağırladı. Ziyarette, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Erman Aydınyer, Gökhan Çevik ve Emre Özünlü de hazır bulundu. Bölge Müdürü Çelebi'ye ziyaretinde Bölge Müdürlüğünün Yapım Uygulamaları Müdürü Mehtap Büyüknisan ile Proje ve Mekansal Planlama Müdürü Melih Nazmi Çalgan eşlik etti. İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelindeki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek Genel Müdür Başaran'a çalışmalarında başarılar diledi. İller Bankası İzmir Bölge Müdürlüğü'nün işbirliği ile Manisa'da önemli yatırımlara imza atıldığını söyleyen MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran ise, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrimizi kalkındırmak ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projelerin önemli bir kısmını da İller Bankası işbirliği ile gerçekleştirdik. Bizlerle her zaman işbirliği içerisinde olan İller Bankası İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi ve Bölge Müdürlüğünde görevli müdürler Mehtap Büyüknisan ve Melih Nazmi Çalgan'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederim" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:48 Kaynak: Bültenler
İzmir, CEO, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İller Bankası
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