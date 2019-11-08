İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artırıldı
7 saat önce
İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artışla 9.0 milyar liradan 30 milyar liraya çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:08 Kaynak: DHA
İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artışla 9.0 milyar liradan 30 milyar liraya çıkarıldı.
İller Bankası'nın sermaye artışına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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