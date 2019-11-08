Son Dakika Haberleri: İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artırıldı
Son Dakika Ekonomi İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artırıldı

İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artırıldı

7 saat önce

İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artışla 9.0 milyar liradan 30 milyar liraya çıkarıldı.

İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artırıldı, System.String[]

İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artışla 9.0 milyar liradan 30 milyar liraya çıkarıldı.

İller Bankası'nın sermaye artışına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


İller Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:08 Kaynak: DHA
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