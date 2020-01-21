İller Bankasından Samsun'a 111,6 milyonluk yatırım

İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğünün Samsun'daki 19 yapım işinin toplam tutarı 111 milyon 626 bin TL.



İller Bankası A.Ş. Samsun Bölge Müdürlüğünün Samsun'da 14 alt yapı, 4 üst yapı ve 1 tane de yenilenebilir enerji olmak üzere toplam 19 adet işi bulunuyor. Bu 19 projenin toplam tutarı 111 milyon 626 bin TL olurken, projelerin yüzde 75'i tamamlandı.



Alt yapı projelerinden 12 milyon 871 bin TL Kavak Atıksu Artıma Tesisi inşaatı devam ediyor. Projenin yüzde 64'ü tamamlandı. 11 milyon 529 bin TL proje bedelli Ladik Atıksu Artıma Tesisi inşaatının yüzde 31'i tamamlandı. 5 milyon 718 bin TL'lik 19 Mayıs Atıksu Artıma Tesisi inşaatının yüzde 96'sı tamamladı. Projenin geçici kabul işlemi yapıldı. 6 milyon 112 bin TL proje bedelli Vezirköprü Atıksu Artıma Tesisi inşaatının yüzde 94'ü tamamlandı ve projenin geçici kabulü yapıldı. 22 milyon 725 bin TL'lik Yakakent Arıtma Tesisi Kanalizasyon ve Derin Deniz Deşarjı inşaatı tamamlandı. Projenin geçici kabulü yapıldı. 13 milyon 276 bin TL'lik Salıpazarı Atıksu Artıma Tesisi inşaatının yüzde 39'u tamamlandı.



Üst yapı projelerinden 5 milyon 675 bin TL proje bedelli 19 Mayıs Kültür Merkezi yapım işinin yüzde 27'si tamamlandı.



Yenilenebilir enerji projelerinden 4 milyon TL proje bedelli Vezirköprü 990 kwe şebeke bağlantılı Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santrali kurulumu işinin yüzde 18'i tamamlandı. - SAMSUN