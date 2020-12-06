İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık, Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirlerin rakamlarını paylaştı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "15 Mart-30 Kasım tarihleri arasında idari para cezası kesilen kişi sayısı 1 milyon 500 bin 875" dedi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen "Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısında" korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlere ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Korona virüs ile mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği "kamu düzeni ve güvenliğinin devamı, tedarik ve üretim zincirinin aksamaması, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği ve sosyal izolasyon" kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması ilkeleri çerçevesinde hareket edildiğini aktardı.

Kırbıyık, korona virüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar Türkiye genelinde alınan tedbirlerden bahsederek, tedbirlere ilişkin kesintisiz denetimler yapıldığını anımsattı. Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarından bahseden Kırbıyık, 21 Mart tarihinden bugüne kadar Vefa İletişim Merkezine gelen 9 milyon 840 bin 366 talebin karşılandığını belirtti. 65 yaş ve üstü vatandaşlar, zorunlu durumu olanlar, çay yetiştiricileri ve turizm faaliyetlerinde bulunacak olanlara seyahat izin belgesi düzenlenmesi için 'Seyahat İzin Kurullarının' oluşturulduğunu hatırlatan Kırbıyık, toplamda 5 milyon 175 bin 619 kişinin başvuruda bulunduğunu, bunlardan 3 milyon 268 bin 633'ünün kabul edildiğini aktardı.

"Mart ayından bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklarca 28 milyon 348 bin 515 denetim gerçekleştirilmiştir"

Bu süreçte verilen mücadeleyle ilgili olarak gerçekleştirilen denetimlerden de bahseden Kırbıyık, "Mart ayından bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklarca 28 milyon 348 bin 515 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde 118 bin 264 kişinin izolasyon koşullarına uymadıkları tespit edilmiştir. Yine genelgemiz kapsamında 35 bin 487 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurt veya pansiyonlarda misafir edilmiştir. Halen, yurt ve pansiyonlarda 6 bin 371 kişi izolasyona tabi tutulmaktadır. Bunların 985'i izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan, 5 bin 386'sı da geçici nitelikteki ikameti nedeniyle izolasyon tabi tutulan kişiler" dedi.

"15 Mart-30 Kasım tarihleri arasında idari para cezası kesilen kişi sayısı 1 milyon 500 bin 875"

15 Mart-30 Kasım tarihleri arasında idari para cezası kesilen kişi sayısının 1 milyon 500 bin 875 olduğunu, bunların 959 bin 169'unun maske takma zorunluluğuna aykırı hareket etmekten düzenlendiğini belirten Kırbıyık, hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısının 43 bin 232, idari para cezası kesilen iş yeri sayısının 66 bin 200, kapatma cezası uygulanan iş yeri sayısının 13 bin 101, hakkında suç duyurusunda bulunulan iş yeri sayısının da 11 bin 346 olduğunu açıkladı.

Toplu ulaşım verilerine de değinen Kırbıyık, "18 büyükşehirden düzenli olarak veri topluyoruz. Salgın öncesi dönemi, yani 2 Mart'ı baz aldığımızda, son günün '3 Aralık' toplu ulaşım verisinde 2 Mart'a göre yüzde 64 azalma vardır. Yine son 30 günün toplu ulaşım sayılarında bir önceki 30 günün verilerine göre yüzde 15 azalma görülmektedir. Son 7 günün toplu ulaşım sayılarında ise bir önceki 7 günün verilerine göre yüzde 6.3 azalma görülmektedir" diye konuştu. - ANKARA