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İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık sınır güvenliğiyle ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika

İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık sınır güvenliğiyle ilgili konuştu Açıklaması

21.08.2021 08:36

İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye-İran sınırında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, geçen yıl 505 bin 375, bu yıl da şu ana kadar 280 bin 374 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yapmaya çalışırken...

İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye- İran sınırında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, geçen yıl 505 bin 375, bu yıl da şu ana kadar 280 bin 374 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yapmaya çalışırken engellendiği bilgisini verdi.

Kırbıyık, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile Türkiye-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı ve hendek çalışmaları ile İl Göç İdaresinin faaliyetlerini incelemek amacıyla Van'a geldi. İpekyolu ilçesindeki bir otelde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırbıyık, ülkenin kara ve deniz sınırlarında güvenlik güçlerinin, ülke içinde de İl Göç İdaresi'nin etkin faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Sınır güvenliğinin tesisi anlamında fiziki ve teknolojik sistemleri devreye aldıklarını anlatan Kırbıyık, "Fiziki sistemlerde en önemli kalem güvenlik duvarı. Hemen arkasında güvenlik yolları var. Yine aydınlatma sistemleri ve tel çit mevcut. İnsanlı gözetmeleri kuleleri de bulunuyor. Teknolojik sistemler kısmında ise kamera sistemleri, insansız gözetleme kuleleri, haberleşme, alarm, ikaz ve ihbar sistemleri, gece görüş sistemleri, zırhlı devriye araçları, hava araçları termal gözetleme sistemleri ana başlıklar olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

"Sınırda beton duvar çalışmaları devam ediyor"

İran sınırında yürütülen çalışmalara çok önem verdiklerini belirten Kırbıyık halihazırla planlanan 242 kilometre güvenlik duvarının bulunduğunu, bunun 156,5 kilometrelik kısmının tamamlandığını aktardı. Sınırdaki dört ilden Iğdır'da 54 kilometre sınırın tamamında duvar imalatının tamamlandığını, güvenlik duvarı olmayan kısmın kalmadığını kaydeden Kırbıyık, şu bilgileri verdi:

" Ağrı'da 84 kilometrelik sınırımız var. 82 kilometresinde güvenlik duvarı imalatı tamamlandı. Bu yıldan itibaren ağırlık verdiğimiz ilimiz Van. 64 kilometrelik bir çalışma başlattık. Şu an üç etap halinde çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülmekte. Bir yandan mayın temizleme faaliyeti, bir yandan beton blokların üretimi devam ediyor. Bir yandan da sınırda beton blokların montaj faaliyeti sürüyor. Kalan kısmalarla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda hızlı bir çalışma yürütüyoruz. Hakkari ilimizde doğal engeller var. Risk gördüğümüz 40 kilometrelik bir alanda duvar yapılması planlandı. Burada da 16 kilometrelik kısım tamamlandı."

"Tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı"

İran sınırında 13 Temmuz'dan bu yana önlemleri en üst düzeye çıkardıklarını vurgulayan Kırbıyık, duvar bulunmayan alanlarda kanal, hendek kazılması ve tel çit çekilmesi gibi geçici tedbirlerin alındığını, sınır ardındaki bölgelerde ana arterler ve kırsal alanlarda devriye ve yol kontrol faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığını anlattı. İHA'lar başta olmak üzere havada keşif ve gözetleme faaliyetlerinin de yapıldığının altını çizen Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Bölgedeki kolluk kuvvetlerinin sayısı da artırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Van iline 35 timden oluşan yaklaşık 750 özel harekat polisi görevlendirildi. Bunlar göreve başladı. Mevcut güvenlik korucularımız da destek veriyor. Bu desteği arttırmak için 500 yeni güvenlik korucu alım kararı alındı. Sahil Güvenliği Van Gölü'nde konuşlandırdık. İnsan kaçakçılığı konusunda geçmiş yıllarda yaşadığımız acı tecrübeler gösterdi ki Van Gölü bu anlamda kontrolü son derece önem taşıyor. Bu kapsamda düzensiz göçe karşı Ağrı, Hakkari, Van illerinde 1024 özel harekat polisi görev alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri Van ilimizin 85 noktasında düzenli olarak her gün kontrol faaliyeti yürütmekte. Yine Iğdır, Hakkari ve Ağrı illerinde 56 noktada 1335 jandarma personeli benzer faaliyetleri aralıksız bir şekilde sürdürmekte."

"Bu yıl 280 bin 374 düzensiz göçmen engellendi"

Ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken engellenen düzensiz göçmen ve yakalanan organizatörlerin sayısını paylaşan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"2020'de toplamda 4 bin 282 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı. 2021'de 4 bin 361 göçmen kaçakçısı yakalandı. Geçen yıla oranla büyük artış var. Bu da bu mücadelenin ne kadar büyük bir gayretle yapıldığını gösteriyor. 2020'de göçmen kaçaklığında kullanılan 1167 araca el konuldu. 2021'de ise 924 araca el konuldu. Sınırda 2020'de toplam 505 bin 375 düzensiz göçmen ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışırken engellendi. Bu rakam 2021'de 280 bin 374 olarak karşımıza çıkıyor. Her iki yılda da ülkemize yasadışı yollardan girmek isteyenlerin büyük oranda engellendiği ve girişlerine izin verilmediği çok net bir şekilde ortada."

Sınırda yürütülen çalışmalarla ilgili sunumların yapıldığı programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca ve Ankara'dan gelen yöneticiler katıldı.

İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık sınır güvenliğiyle ilgili konuştu Açıklaması
İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık sınır güvenliğiyle ilgili konuştu Açıklaması
İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık sınır güvenliğiyle ilgili konuştu Açıklaması
İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık sınır güvenliğiyle ilgili konuştu Açıklaması
İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık sınır güvenliğiyle ilgili konuştu Açıklaması
İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık sınır güvenliğiyle ilgili konuştu Açıklaması

Kürşat Kırbıyık, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık sınır güvenliğiyle ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika


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