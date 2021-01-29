"İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" Toplantısı - Son Dakika

"İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" Toplantısı

29.01.2021 15:35

Şanlıurfa'da İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında "Şanlıurfa Turizm Tanıtım Paydaşları Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa'da İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında "Şanlıurfa Turizm Tanıtım Paydaşları Ortak Akıl Toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Valilik Toplantı Salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıda kentteki turizm sektöründe faaliyet yürütülen özel işletmeler ile kamu kuruluş temsilcileri bir araya geldi.

TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'de turizm tanıtımı ve geliştirmesi konusunda yurt içinde ve yurt dışında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarda ortak akıla çok önem verdiklerini belirten Türkmen, "Türkiye turizm tanımı ve geliştirmede yapmak istediğimiz yereldeki, lokaldeki ve illerimizdeki çalışmalarımızı ve destinasyonlarımızı paydaşlarımızla paylaşıp birlikte çalışma yürütmektir. Amacımız birlikte hareket edip nasıl Şanlıurfa'yı daha nasıl iyi tanırız ürünlerini daha nasıl iyi geliştiririz. Yaptığımız ürünleri eğer satamıyorsak veya turistin istediği sunamıyorsak o ürün değildir. Buradaki amacımız turizm paydaşları olarak bir ara gelmeliyiz. Destinasyonlarımızı iyi yönetmemiz lazım herkesin birbirinden haberdar olması gerekiyor. Ürünlerin hiç bir eksik kalmaması gerekiyor. Özellikle geliştirilmesi gereken ürünler varsa onlar geliştirilip tanıtımına başlamamız gerekiyor."

Şanlıurfa Vali Yardımcısı iİsmail Çetinkaya da kenttin turizminin tanıtımı ve gelişimi için tüm kamu kurum ve özel sektörle koordineli bir şekilde çalışma yürütmeye çalıştıklarını belirtti.

Şanlıurfa'nın potansiyellerinin korunması, değerlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Çetinkaya Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamu kurum kuruluşları ile özel sektörün de ortaklığında kurulan Turizmi Geliştirme Anonim Şirketinin önemli faaliyetler icra etmeye başladığını dile getirdi.

Çalışmalarda ortak akıl çok önem verdiklerini ifade eden Çetinkaya "ilimizin ve ülkemizin tanıtılmasında emeği geçen herkese şükran borçluyuz. Tabi ki değerlerin tanıtılması tek başına yeterli değil. Şanlıurfa, değerler boyutuyla çok zengin bir hazineye sahip. Bırakın Türkiye açısından önemini, artık dünya açısından çok önemli eserlere sahibiz ki, Dünya Kültür Mirası listesindeki Göbeklitepemiz var. Aday listesinde olan Harran, Balıklıgölümüz var. Yine citta slow markalı Halfetimiz var. Gastronomi turizminde önemli potansiyellerimiz var. Ancak bunların olması tek başına yeterli değil. Bunları tanıtabilecek, dünyaya açabilecek akla, vizyona, işbirliklerine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Konuşmaların ardında toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Toplantıya TGA İş Geliştirme Müdürü Şebnem Tuna, TGA Bölge Tanıtım Uzmanı Serhan Sarı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Uncu ile turizm sektöründe faaliyet gösteren meslek kuruluşları ile işletme yetkilileri katıldı.

Şanlıurfa, Türkiye, Turizm, Kamu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması' Toplantısı - Son Dakika


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