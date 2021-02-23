İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. - Son Dakika

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

23.02.2021 00:07
İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu., System.String[]

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu. - Son Dakika
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