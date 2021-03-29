İllere göre risk haritası güncellendi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk durumunu gösteren son koronavirüs haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı risk haritasına göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı. Daha önce mavi renk ile düşük risk kategorisinde yer alan Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır'ın haritadaki rengi değişti. Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak'ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haritaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim" dedi.