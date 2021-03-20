İllere göre vaka haritası güncellendi - Son Dakika

İllere göre vaka haritası güncellendi
20.03.2021 22:31
19 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.
19 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "İllerimizde haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün" notu ile paylaştığı haritaya göre, 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü il Samsun oldu. İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 11,41 olarak görüldü.
Haber: ANKARA,
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