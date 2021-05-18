İllere göre vaka haritası güncellendi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs'taki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 8-14 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına yer vererek, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184.78, Ankara'da 152.63, İzmir'de 93.86, oldu.

Haftalık verilere göre, Erzurum , İstanbul, Ağrı Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzurum 192.28, İstanbul 184.78, Ağrı 182.84, Rize 167.27 Bilecik 156.37 oldu. Şırnak Osmaniye ve Kahramanmaraş ise 100 bin kişide en az Covid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 26.96, Adana 28.69, Hatay 32.54, Osmaniye 35.91 ve Kahramanmaraş 43.06 oldu. SON 1 HAFTADA VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER Öte yandan son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri de açıklayan Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu Tekirdağ , İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." dedi.

Haber: ANKARA, -