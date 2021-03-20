İllere göre vaka haritası güncellendi (2) - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ VAKALARDA ARTIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından açıkladığı 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasında, büyükşehirlerdeki vaka artışları dikkat çekti. Geçen hafta açıklanan haritaya kıyasla İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi.En çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olurken, Samsun'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 458,53'ten 508,97'ye yükseldi. Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.