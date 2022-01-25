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İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapatıldı - Son Dakika

İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapatıldı

25.01.2022 20:31

Kara Yolları Genel Müdürlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan yolları açıkladı. Birçok noktada yollar normale dönerken, Antalya-Konya karayolu ile Antalya-Konya karayolu yeniden araç trafiğine kapatıldı.

Türkiye, yoğun kar yağışı nedeniyle zor bir gece geçirdi. Bugün karların biraz olsun temizlenmesiyle birlikte özel araçlar yeniden şehre girmeye başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü de güncel yol durumunu paylaştı. İstanbul'da birçok nokta trafiğe açıldı ancak Aksaray- Ankara karayolu ile Antalya- Konya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden tüm araç trafiğine kapatıldı.

Kar esareti bitmiyor! İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapandı

TAG OTOYOLUNDA TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK VERİLİYOR

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir. Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman- Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca- Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır" denildi.

Kar esareti bitmiyor! İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapandı

AKSEKİ-SEYDİŞEHİR'DE YOĞUN TİPİ VAR

Antalya Akseki'nin Güçlüköy mahallesinden itibaren başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Akseki merkezde kar kalınlığı 50 santim olurken bölgede kalınlığı yer yer 50-100 santimetreye ulaştı. Alacabel'de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Kar esareti bitmiyor! İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapandı

İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Manavgat'ın Hacıobası mevki'inde bulunan kontrol noktasından itibaren tırların Akseki yönüne salınmadığı bildirildi. Akseki ilçe jandarma komutanlığına bağlı Taşlıca Jandarma Komutanlığı ekipleri Akseki'nin Murtiçi mevkisinden itibaren zincirsiz araçların geçişine izin vermiyordu. Kara yolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 1825 metre rakımlı Alacabel'de tipi nedeniyle ekipler çalışmasında güçlük çekiyor.

Kar esareti bitmiyor! İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapandı

AKSARAY'DA EVLERE GİDECEK VATANDAŞLAR HARİÇ ARAÇ GİRİŞİ YOK

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da 3 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz etkilerken, özellikle karayollarında aksamalara neden oldu. Kent genelinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Aksaray-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri yollarda geniş güvenlik önlemleri alırken, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçlar yol kenarlarında ve tesislerde depolandı. Otomobiller üzerinde de çalışmalar yapan polis ekipleri kış şartlarına uygun olan ve Aksaray sınırları içerisindeki köy ve beldelere gidecek araçlar haricinde hiçbir aracın geçişine izin vermedi.

SİVAS-MALATYA YOLU DA KAPATILDI

Sivas- Malatya kara yolunda da, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu üzerinde bulunan Yağdonduran Geçidi risk oluşturabileceğinden yol iki taraflı araç geçişine kapatılmıştır. Güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatine." ifadelerine yer verildi.

Kar esareti bitmiyor! İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapatıldı

AKSARAY-NEVŞEHİR KARAYOLUNDA ULAŞIM KESİLDİ

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Aksaray- Nevşehir kara yolları çift yönlü araç trafiğine kapandı. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koştu. Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü bölgede tedbirleri en üst seviyeye çıkaran jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Karayolları ekipleri yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Aksaray, Antalya, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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